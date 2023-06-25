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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يدشن حملة 100 يوم صحة بمركز صحة الأسرة الأوروبي 

محافظ قنا
محافظ قنا

دشن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد حملة "100 يوم صحة" بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية داخل المحافظة، والتي تستمر فعالياتها حتي 1 أكتوبر المقبل، وتقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.


وأوضح محافظ قنا أن هذه المبادرة تعتبر نِتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وكذلك تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة ، كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.

 

وأضاف، أن حملة 100 يوم صحة تضم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي) وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي اكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم)، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي، فحص المقبلين على الزواج، فحص كبار السن)، بالإضافة إلي فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، مشيرًا إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.


من جانبه أكد الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المديرية تُسخر كافة إمكانياتها لتنفيذ المبادرة ووصولها إلي أكبر عدد من المستفيدين، لافتا إلى أنه تم تخصیص فرق متنقلة للمساهمة في تقديم خدمات المبادرة، وكذلك توفير جميع المستهلكات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ المبادرة، لافتا إلى أنه تم تخصيص فرق عمل لعمل مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، وتطعيم كل طفل لم يتم تطعيمه من سن يوم حتى 5 سنوات، مضيفًا أن أنشطة المبادرة تشمل تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة على محطات مياه الشرب وحمامات السباحة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة.

100 مليون صحة ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط أشرف الداودي محافظ قنا اشرف الداودي 100 يوم صحة

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