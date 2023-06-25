لجنة لدعم طلاب جامعة الإسكندرية المتفوقين للدراسة بالبرامج الدولية

بالتعاون مع المجتمع المدني..

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الجامعة، للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو التي مثلت تحولًا جوهريًا وعلامة فارقة في تاريخ الوطن لاستعادة هويته وحريته، سطرت خلالها إرادة المصريين ملحمة خالدة للحفاظ على هويته، وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني، لتنطلق مسيرة التنمية والبناء في كل المجالات لإقامة الجمهورية الجديدة.

كما هنأ "قنصوة" أعضاء المجلس الجديد لنادي أعضاء هيئة التدريس بعد الانتخابات التى جرت أمس الأول بمقر النادي، مؤكداً على تقديم كل صور الدعم للمجلس الجديد وتوفير كل التسهيلات له للقيام بدوره المجتمعى الهام، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير الجارية بالنادى ليكون ملتقى مناسبًا لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

وفى إطار المسئولية المجتمعية لجامعة الإسكندرية، وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة إنشاء مكتب منح جامعة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال لتقديم منح للطلاب المتفوقين من غير القادرين للدراسة بالدرجات العلمية المزدوجة والدرجات المشتركة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا مؤكدًا أن الجامعة تؤكد أن عدم القدرة المالية للطالب المتفوق والمبدع لن تكون عائقا لتحقيق طموحه العلمي.

ووافق المجلس على اعتماد برنامج اقتصاديات الدواء، وهو ماجستير مهنى بينى بنظام الساعات المعتمدة بكلية الصيدلة بين قسمى الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والممارسة الصيدلية.

ووافق المجلس على مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم البحوث "Alex- RSI" المرحلة الثانية، وزيادة ميزانيته من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه للمشروع الواحد، بهدف إبراز النتائج البحثية المتميزة ودعم النشر العلمي الدولي عن طريق مكافأة الباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دوليًا.

كما وافق المجلس على اتفاقية الشراكة بين جامعة الإسكندرية والوكالة الجامعية الفرانكفونية- مونتريال كيبك- كندا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية "كلية الزراعة" وجامعة يورال الجنوبية بروسيا فى مجال الأغذية الوظيفية والتغذية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية "كلية التربية الرياضية للبنات" وكلية ترى فوكس بكندا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة سانت بيتر سبيرج الكهروتقنية بروسيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعة المجرية للزراعة وعلوم الحياة.

إضافًة إلى الموافقة على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية "كلية الأعمال" ومؤسسة أشرقت الخيرية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية "كلية العلوم" والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، ومذكرات التفاهم بين جامعة الإسكندرية "كلية الصيدلة" وكلا من وزارة الصحة وشركة الإسكندرية للأدوية ومستشفى57357 وشركة ميدزين للأدوية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية "معهد الدراسات العليا والبحوث" ومركز بازل الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية "كلية الزراعة" ومصنع الفتح لمنتجات الألبان.



ووافق المجلس على ترقية 29 عضو هيئة تدريس، 17 إلى وظيفة أستاذ، و12 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 13 مدرسا، ومنح 80 درجة دكتوراه، و107 درجات ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.