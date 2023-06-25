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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة طنطا تحتفل بتخرج طلاب الدفعة الجديدة من طلاب قسم الإعلام دفعة 2023

صورة من الحدث
صورة من الحدث

احتفلت كلية الآداب جامعة طنطا بتخرج طلاب الدفعة الجديدة من طلاب قسم الإعلام دفعة 2023.

شهد الاحتفال الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للبحث العلمي، والدكتور إبراهيم طلبة وكيل كلية الأداب والمشرف على قسم الإعلام والدكتورة تفيدة عبد الجواد وكيلة الكلية.

كما حضر الاحتفال حشد من رجال والصحافة والإعلام الذين أبدوا إعجابا كبيرا بمشروعات التخرج للطلاب، وشاركوا في مسابقة التحكيم بين المشروعات.

سبق الاحتفال جولة تعريفية بمنشآت الكلية والتي صحبهم خلالها الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، حيث استعرض التطوير الكبير لمنشآت الكلية وأهمها القناة التليفزيونية التي من المنتظر أن تبدأ البث قريبًا.

جامعة طنطا تحتفل بتخرج طلاب الدفعة الجديدة قسم الاعلام دفعة

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