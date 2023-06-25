جامعة طنطا تحتفل بتخرج طلاب الدفعة الجديدة من طلاب قسم الإعلام دفعة 2023

احتفلت كلية الآداب جامعة طنطا بتخرج طلاب الدفعة الجديدة من طلاب قسم الإعلام دفعة 2023.

شهد الاحتفال الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للبحث العلمي، والدكتور إبراهيم طلبة وكيل كلية الأداب والمشرف على قسم الإعلام والدكتورة تفيدة عبد الجواد وكيلة الكلية.

كما حضر الاحتفال حشد من رجال والصحافة والإعلام الذين أبدوا إعجابا كبيرا بمشروعات التخرج للطلاب، وشاركوا في مسابقة التحكيم بين المشروعات.

سبق الاحتفال جولة تعريفية بمنشآت الكلية والتي صحبهم خلالها الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، حيث استعرض التطوير الكبير لمنشآت الكلية وأهمها القناة التليفزيونية التي من المنتظر أن تبدأ البث قريبًا.