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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 5 سقطوا فى بالوعة صرف بحى الفيروز ببورفؤاد

ارشيفية
ارشيفية

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، وفاة عامل وإصابة 4 آخرين باختناق نتيجة السقوط في بالوعة صرف بحي الفيروز ببورفؤاد.

وتلقت هيئة الإسعاف بلاغًا بأن عاملا لقي مصرعه، وتعرض آخرون للإصابة، وعلى الفور، جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وذلك لنقل المتوفي للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى بورفؤاد، التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، 5 أشخاص نتيجة سقوط في بالوعة صرف صحي بمنطقة إسكان الفيروز، ومن بين الحالات حالتان خطيرتان وتم نقلهما للرعاية الحرجة، وحالة وفاة، وحالتان جارِ التعامل بالطوارئ على جهاز الأكسجين والحالة العامة لهما مستقرة.

وتبيّن أن المتوفي يُدعى وائل عبدالكريم حسن، ويبلغ من العمر 36 عامًا، والمصابين هم: عمر أحمد أحمد - 16 عامًا، وجارِ عمل الفحوصات له، ومحمود أحمد محمد - 31 عامًا ويخضع للفحوصات، ومحمد كرم - 35 عامًا، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي له وتم دخوله العناية، وإبراهيم علي إبراهيم - 56 عامًا، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي له ودخوله العناية.

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