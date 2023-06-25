ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يناقش الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا برؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024 ومراجعة المشروعات التي تم وضعها في الخطة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، والزناتي عبدالعظيم، وكيل مديرية الطرق بالدقهلية، باسم الشريف، مدير عام مكتب المحافظ ومدير عام التفتيش والمتابعة، وفكرية سلامة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وإيمان حسين، مدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات.

وأكد المحافظ، أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كل القطاعات سواء قطاع تحسين البيئة، أو قطاع الرصف، أو قطاع الإنارة العامة وغيرها من القطاعات الخدمية.

وشدد مختار، على عدم وضع أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية دون وضع دراسة فنية مبنية على أسس علمية وموضوعية، وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدى المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما شدد المحافظ، على عدم تنفيذ أي أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية إلا بعد الانتهاء من توصيل المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها.

ووجّه مختار، بضرورة تنفيذ معايير حافز تميز الأداء لفوز المحافظة بدعم إضافي من الخطة الاستثمارية بنسبة 10% تقريبًا من إجمالي الخطة المقررة للمحافظة للاستفادة من هذا الدعم في تنفيذ مشروعات خدمية أخرى كأعمال الرصف وتطوير الحدائق العامة والمتنزهات للمواطنين.

كما أكد المحافظ، أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للدولة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كل القطاعات وان أجهزة الدولة مكملة بعضها البعض.

IMG-20230625-WA0027
IMG-20230625-WA0027
IMG-20230625-WA0026
IMG-20230625-WA0026
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اجتماع مدن

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الكيمياء ونموذج الإجابة

مواعيد غلق البنوك يوميا .. وخلال إجازة عيد الأضحى 1444 هـ

"حضنته عشان تنقذه".. كواليس جريمة الغدر فى بولاق الدكرور

بيب جوارديولا فى "أم الدنيا".. كيف تدعم زيارات الشخصيات العامة السياحة فى مصر؟

والد الأولى على الثانوية العامة بالكويت: حصولها على المركز الأول كان هدفنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى