محافظ الدقهلية يناقش الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا برؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024 ومراجعة المشروعات التي تم وضعها في الخطة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، والزناتي عبدالعظيم، وكيل مديرية الطرق بالدقهلية، باسم الشريف، مدير عام مكتب المحافظ ومدير عام التفتيش والمتابعة، وفكرية سلامة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وإيمان حسين، مدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات.

وأكد المحافظ، أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كل القطاعات سواء قطاع تحسين البيئة، أو قطاع الرصف، أو قطاع الإنارة العامة وغيرها من القطاعات الخدمية.

وشدد مختار، على عدم وضع أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية دون وضع دراسة فنية مبنية على أسس علمية وموضوعية، وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدى المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما شدد المحافظ، على عدم تنفيذ أي أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية إلا بعد الانتهاء من توصيل المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها.

ووجّه مختار، بضرورة تنفيذ معايير حافز تميز الأداء لفوز المحافظة بدعم إضافي من الخطة الاستثمارية بنسبة 10% تقريبًا من إجمالي الخطة المقررة للمحافظة للاستفادة من هذا الدعم في تنفيذ مشروعات خدمية أخرى كأعمال الرصف وتطوير الحدائق العامة والمتنزهات للمواطنين.

كما أكد المحافظ، أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للدولة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كل القطاعات وان أجهزة الدولة مكملة بعضها البعض.

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