وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتابعان جهود إعادة ضخ المياه بالمحافظة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير العمل في إعادة ضخ المياه لمحافظة بورسعيد من الترعة الحلوة بالقنطرة غرب، رافقهما خلالها ممثلو هيئة قناة السويس، وممثلو وزارة الموارد المائية والري، وعدد من الجهات المختصة.

وتابع "الوزير" و"المحافظ "، الجهود المكثفة لسرعة إنجاز العمل للانتهاء من ضخ المياه لمحافظة بورسعيد، حيث استمعا للموقف الحالي في الأعمال الجارية لاحتواء الموقف.

وشددا على تكثيف الجهد والعمل والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل، والانتهاء من أعمال ضخ مياه الشرب، حتى تعود بكامل قوتها لمحافظة بورسعيد، مؤكدان المتابعة المستمرة لحظة بلحظة، للجهود القائمة حتي يتم نهو العمل.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه هناك تواصلًا على مدار الساعة لمتابعة جهود القائمين على إعادة ضخ المياه من القنطرة غرب لمحطة الرسوة ببورسعيد، ويجرى تذليل كافة العقبات والدفع بمزيد من العمال والمعدات، من أجل إنجاز الأعمال في أقرب وقت.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قام بتفقد أعمال إعادة ضخ المياه لمحافظة بورسعيد من القنطرة غرب، للمرة الرابعة على التوالي، برفقة وزير الموارد المائية والري ووزير الإسكان، والجهات المعنية بالعمل، فضلًا عن التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة الممثلة في وزارة الموارد المائية والري، وممثلي هيئة قناة السويس، ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة احتواء الموقف وإعادة المياه بكامل قوتها للمحافظة.

جانب من الجولة

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