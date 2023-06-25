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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

ارشيفية
ارشيفية

أصيب مواطن بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

 وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مواطن طريق الفيوم الصحراوى المستشفى غرفة عمليات شرطة النجدة

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