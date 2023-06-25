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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لسيدتين بتهمة "تهريب المهاجرين"

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سيدتين بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قدره 200 ألف جنيه، في اتهامهما بتهريب المهاجرين إلى دولة اليونان.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد ومحمد أحمد صبري.

البداية عندما أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، هربا وآخرون مجهولون حال كونهم جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية من 12 شخصا، بان دبروا انتقالهم من مصر إلى دولة اليونان مرورا بدولة ألبانيا.

وكشف أمر الإحالة عن أنهما انضما وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة إلى دولتي اليونان وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادي مبالغ مالية.

وأضاف أمر الإحالة بأنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي، وهى شهادات تحليل فيروس كورونا منسوب صدورها للإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان، بأن اتفقوا مع مجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة.

جنايات القاهرة السجن المشدد تهريب المهاجرين اليونان المستشار محمد أحمد الجندي

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