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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس وزراء الهند يزور مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة التاريخية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم، ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، بمسجد الحاكم بأمر الله، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية للقاهرة.

واصطحب الدكتور مصطفى وزيري، رئيس وزراء الهند والوفد المرافق له في جولة داخل المسجد قام خلالها باستعراض تاريخ المسجد وقيمته التاريخية والأثرية ومشروع الترميم الذي قامت به وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف وطائفة البهرة، والذي تم الانتهاء منه وافتتاحه في فبراير الماضي.

وعقب انتهاء الزيارة حرص الدكتور مصطفى وزيري على تقديم هدية تذكارية لرئيس وزراء الهند عبارة عن نموذج لمركب مصري قديم تعبيرًا عن التعاون بين مصر والهند ولا سيما في مجال التجارة منذ أقدم العصور.

وأعرب رئيس وزراء الهند عن إعجابه الشديد بالمسجد ونقوشه المنحوتة على جدرانه ومداخله، وسعادته بزيارة هذا المسجد الأثري المهم.

مسجد الحاكم بأمر الله يعود تاريخه للعصر الفاطمي وهو رابع أقدم المساجد الجامعة الباقية بمصر، وثاني أكبر المساجد الأثرية في القاهرة بعد مسجد أحمد بن طولون.

الهند القاهرة التاريخية الحاكم بأمر الله المسجد البهرة

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