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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اتحاد المصارف العربية يعقد عدة لقاءات في الكويت

الحدث
الحدث

عقد اتحاد المصارف العربية عدة لقاءات في الكويت، قابل خلالها كبار المسؤولين لوضعهم في أجواء المخططات المستقبلية لمركز الوساطة والتحكيم لدى الاتحاد، وتألف وفد الاتحاد من الأمين العام للاتحاد الدكتور وسام حسن فتوح، ومدير إدارة الشؤون القانونية الدكتور أنيس عويدات، والمحامي الدكتور عبد الحميد الأحدب عضو المجلس الأعلى للتحكيم في المركز، إلى جانب رئيس جمعية التحكيم الكويتية وعضو المجلس الأعلى لمركز التحكيم لدى الاتحاد الدكتور ناصر الزيد.

وعقد وفد الاتحاد اجتماعا في جمعية المحامين الكويتية بتاريخ 20/06/2023، عرض خلاله دور التحكيم في المصارف العربية، وشارك عدد كبير من المحامين والمحكمين والمصرفيين من الدول العربية ودار حوار حول التحكيم ودوره المتزن للنزاعات لا سيما في التوظيفات المصرفية والمشاريع الإنشائية.

ثم قابل وفد الاتحاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عادل بورسلي حيث تم البحث في التعاون القضائي مع التحكيم وعقد المؤتمر التحكيمي الدولي بنسخته الثانية في الكويت خلال العام 2024، كما التقى الوفد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني حمدان وتمت إحاطته بالتحضير لتنظيم المؤتمر التحكيمي الدولي في الكويت، ومن ثم البحث بغرض التعاون بين الاتحاد والمعهد.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية عقد المؤتمر التحكيمي الدولي الأول في شهر مايو الماضي في مقر غرفة التجارة الدولية في باريس، وتحدث في هذا اللقاء عدد كبير من المحكمين الدوليين وكبار القضاة ومن أبرزهم أمين عام محكمة التحكيم الدولية ألكسندر فيساس وأمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ورئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي. 

وقد باشر المجلس الأعلى للتحكيم لمركز الوساطة والتحكيم في الاتحاد اتصالاته لعقد المؤتمر التحكيمي الدولي بنسخته الثانية في الكويت خلال العام 2024.

الأمين العام للاتحاد اتصالات اتحاد المصارف العربية الدول العربية الشؤون القانونية الع العا القانونية

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