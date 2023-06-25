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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ البحر الأحمر: طرح خراف حية ولحوم ودواجن بأسعار مخفضة

ارشيفية
ارشيفية

 أصدر محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، توجيهاته إلى الجهات المعنية والمديريات الخدمية برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال فتح المجازر للمضحين مجانا، والتأكد من سلامة الأضحية قبل وبعد الذبح من خلال الكشف عليها، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والكشف على اللحوم والتأكد من صلاحيتها، مع توفيرها بمنافذ البيع المخصصة لبيعها بأسعار مخفضة للأهالي، وذلك بمنافذ مديرية الزراعة بمدن المحافظة، لمحاربة الغلاء وتماشيا مع سياسة الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.

جاء ذلك في بيان اليوم لمحافظة البحر الأحمر، حيث أعلنت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر عن أنه تم توفير السلع الأساسية بمنافذ المديرية والإدارات التابعة لها، بالإضافة إلى توفير منتجات اللحوم والطيور الحية والأسماك والسلع الغذائية ومنتجات الألبان والمستلزمات الزراعية والنباتات العطرية بمنافذ مديرية الزراعة بمدن البحرالأحمر بأسعار مخفضة عن الأسواق، بجانب توافر خراف حية بالشركة المصرية لتجارة الجملة بسعر 170 جنيها للكيلو قائم، بالإضافة إلى لحوم برازيلية مجمدة بسعر 160 جنيها، ولحوم سودانية طازجة بسعر 195 جنيها للكيلو. 

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى الدكتور محمد السيد براوي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، لفتح المجازر طوال أيام العيد للمضحين مجانا، والكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح دون أي رسوم خلال أيام التشريق، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق غرامة 50 ألف جنيه لمن يقوم بذبح الأضحية بالشارع.

وناشدت المديرية الأهالي عدم الذبح بالطرقات منعا للتلوث، كما قامت بعقد ندوات توعوية حول طريقة اختيار الأضحية، بالإضافة إلى مواصلتها عمل حملات مكثفة على محلات الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية، وحملات عامة لضبط الأسواق.

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