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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب وزيرة التخطيط يتفقد أعمال محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة بدر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اليوم الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بدر التابعة لمحافظة البحيرة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من زيارته محافظة البحيرة. شارك في الجولة التفقدية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد بدر، السكرتير العام للمحافظة. 

وأكد الدكتور أحمد كمالي، خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بدر، على الاهتمام بمتابعة المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، والتي تخدم المواطن في المقام الأول، وتأتي في ضوء أهداف ومؤشرات أجندة التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الثاني من الزيارة تفقد مشروع إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي بدمنهور، إلى جانب تفقد مشروع إنشاء كلية الهندسة بمجمع الأبعادية بدمنهور، كما تتضمن فعاليات اليوم الثاني من الزيارة تفقد مشروع إنشاء مبنى المدرجات بأرض الاستاد بالأبعادية بدمنهور.

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول قد شهدت مشاركة الدكتور أحمد كمالي في ورشة العمل المنعقدة بديوان عام محافظة البحيرة، لمناقشة مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة.

الدكتور أحمد كمالي وزيرة التخطيط الصرف الصحي محافظة البحيرة محافظ البحيرة

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