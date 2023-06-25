فى أربعة مجالات.. الرئيس السيسى يؤكد استعداد مصر الكامل للتعاون مع الهند

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الاتجاه البناء، بما يتيح التوصل للطرق المُثلى في التعامل مع "أزمات الطاقة، وتغير المناخ، ونقص الغذاء، والحصول على التمويل للدول النامية".

كما أعرب الرئيس عن ثقة مصر في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين، تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، في قصر الاتحادية.