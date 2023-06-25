33.8 مليون جنيه مبيعات الحديد والصلب للمناجم في مايو

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تحقيق إجمالي مبيعات خلال شهر مايو الماضي بقيمة 33.84 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال مايو بلغت 33.78 مليون جنيه، كما أشارت إلى أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت نحو 61.96 ألف جنيه.

يشار إلى أن شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر حققت إجمالي مبيعات خلال شهر إبريل الماضي بقيمة 30.11 مليون جنيه، وسجلت أرباحًا بعد الضرائب بلغت 97.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضي، مقابل 22.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 217.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 82.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

كشفت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 408.4%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 69.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 17.01 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 152.6 مليون جنيه، مقابل 55.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

وكانت شركة الحديد والصلب للمناجم سجلت صافي ربح بلغ 26.53 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 8.59 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 58.55 مليون جنيه، مقابل 25.27 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.