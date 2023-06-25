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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

83 ساحة ومسجد لأداء صلاة العيد في دمياط

ساحات الصلاة ساحات
ساحات الصلاة ساحات الصلاة

أعلنت مديرية الأوقاف بدمياط، عن تجهيز ٨٣ ساحة على مستوى المحافظة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

وفى هذا السياق، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات المديرية لتجهيز الساحات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن وكذلك خطتها لتواجد الائمة المعتمدين بها وذلك وفقًا لقرار وزارة الأوقاف.

وهنأت "المحافظ" أبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين  كافة الجهات للاستعداد التام وتجهيز الساحات لأداء شعائر صلاة العيد.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن رفع درجة التأهب بكافة الأجهزة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك وتكثيف الحملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بتلك المنظومة، وكذلك الاطمئنان على جودة السلع المعروضة، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات متتالية لمتابعة تلك المنظومة استهدفت مناطق مختلفة بالمحافظة.

ساحات الصلاة 

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أوقاف دمياط دمياط محافظة دمياط عيد الأضحى ساحات

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