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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2023

معاش
معاش

معاش نقابة المعلمين يحصل عليه أعضاء النقابة كل ثلاثة أشهر، ويتعدى عدد المستفيدين من معاش نقابة المعلمين 259 الف معلم بقيمة 102 مليون جنيه، وتوفر بوابة التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين، كما توفر الاستعلام عن معاشات جميع المستحقين له من موظفي الدولة المختلفين، وذلك من خلال خطوات بسيطة نعرضها في التقرير التالي. 

خطوات الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2023

يستطيع المعلمون الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين من خلال الدخول عبر بوابة التأمينات الاجتماعية أو الضغط على الرابط التالي https://nosi.gov.eg

ثم الضغط على تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي، من الواجهة الرئيسية للموقع، انقر فوق علامة التبويب المتقاعدون، ثم انقر فوق خطوة خدمات التأمين، الضغط على تحقق من تطور زيادة المعاش التقاعدي.

موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023 وطرق الاستعلام عن قيمته

موعد صرف المعاشات لشهر يوليو 2023

ويحصل المعلمون على المعاش وفق بعض الشروط التي وضعتها نقابة المعلمين وهي إذا كان المعلم  مسددا رسم اشتراك النقابة من تاريخ قيد اسمه فى الجدول ما لم يكن قد أعفى منه بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة،  إذا تقاعد المعلم لبلوغ السن القانونية، أو بسبب عجزه عن العمل قبل بلوغ السن المذكورة ويثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبى المختص، إذا انطبقت علي المعلم  القواعد التي تنص عليها اللائحة الداخلية لاستحقاق المعاش.

معاش نقابة المعلمين 2023 

يحصل المعلمون على المعاش من صندوق معاشات المعلمين الذي يعاني مؤخرًا من تراجع في الموارد مما تسبب في عدم انتظام صرف معاش نقابة المعلمين، وزادت دفعة المعاشات إلى 134 مليون جنيه بعد خروج 363 ألف معلم للمعاش خلال آخر 8 أعوام. 

وتتولي نقابة المعلمين صرف معاش نقابة المعلمين كل ثلاثة أشهر، لـ 259 ألف عضو، بقيمة 102 مليون، ، فيما يبلغ عدد الورثة حوالي 212 ألفًا و 664 مستحقًا، بقيمة تصل إلى 29 مليونًا، وحوالي 467 ألف جنيه.

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موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023.. تفاصيل

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