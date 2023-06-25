من "كيرة والجن" إلى "بيت الروبي".. كيف صمم كريم عبد العزيز خطة النجاح والسباق بخطوة؟

نجح النجم كريم عبد العزيز في التفرد في كل منافسة يدخلها في السينما المصرية خلال الفترة الماضية كما تفرد بخطة تسويقية كان جزءًا منها بالاتفاق مع فريق العمل في تلك الأعمال حققت له النجاح والسباق بخطوة، حيث كانت تلك الخطوة من أهم عوامل تلك الأعمال.

أفلام كريم عبد العزيز

كانت خطوة شديدة الجرأة والخطورة حين طرح كريم عبد العزيز بالاتفاق مع شركة سينرجي فيلمز فيلمه السابق «كيرة والجن» الذي قدمه مع النجم أحمد عز والنجمة هند صبري وعدد كبير من النجوم، حيث كان اختيار الوقت مفاجأة للجميع حيث تم الاستقرار على طرح الفيلم خلال عيد الأضحى وكما هو متبع يتم طرح الفيلم ليلة العيد.

لكن كريم وباتفاق الشركة المنتجة وطاقم العمل طرح الفيلم قبل العيد بـ8 أيام كاملة في وقت كانت تعاني في السينمات من الهدوء انتظارا للموسم المنتظر وخلال الأسبوع الأول للفيلم تجاوزت إيرادات فيلم "كيرة والجن" حاجز الـ19 مليون جنيه، وكانت إيرادات قوية للغاية ودافعا للجمهور للدخول إلى الفيلم في العيد ليسجل الفيلم أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية في نهاية الموسم مسجلا 120 مليون جنيه.

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز

وخلال الموسم الحالي وعلى نفس الطريقة وقبل عيد الأضحى بأسبوع اتفق كريم مع الشركة المنتجة وفريق العمل على أن يسبق فيلمه الجديد «بيت الروبي» الأفلام الأخرى بخطوة، حيث طرح الفيلم في دور العرض منذ 4 أيام سجل خلالهم ما يقرب من 12.4 مليون جنيها وهي إيرادات مميزة للغاية ويتبقى 3 أيام قبل طرح الأفلام الأخرى المتنافسة ومن المتوقع أن يدخل الفيلم موسم العيد متسلحا بإيرادات تقترب من 20 مليون جنيها على غرار الفيلم الآخر كيرة والجن ليظل متسيدا الموسم من بدايته حتى نهايته.

ونجحت الشركة الموزعة للفيلم في طرح فيلم بيت الروبي في أكثر من 100 دار عرض وهي نسبة كبيرة للغاية من ور العرض نظرا للإقبال الجماهيري والشعبية الجارفة لكريم عبد العزيز ورغبة دور العرض في تواجد الفيلم لديها.