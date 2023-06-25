طلاب مدرسة الأنفوشي بالإسكندرية عن امتحان الجغرافيا: "أسئلة الخرائط فيها تكات"

خرج طلاب القسم الأدبي في الثانوية العامة بمدرسة الأنفوشي الثانوية للبنين من لجان الامتحانات، حيث أكدوا أن الامتحان اليوم كان متوسطًا باستثناء بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز.

وقال يوسف إيهاب، طالب في مدرسة الأنفوشي الثانوية للبنين، لـ"الدستور" إن نصف الأسئلة كانت سهلة ومتوسطة وفي مستوى الطالب المتوسط، ولكن هناك بعض الأسئلة الصعبة التي تحتاج إلى تركيز خاصة أسئلة الخرائط.

وأضاف محمد عمرو، طالب في نفس المدرسة، لـ"الدستور" أن نصف الامتحان عبارة عن أسئلة عن الخرائط وهو الجزء الذي يحتوي على تفاصيل كثيرة وقد يخلق بعض التحديات، ولكن إجمالًا كانت أسئلة الامتحان مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أن الامتحان لم يكن سهلاً ولا صعبًا بشكل كبير.

يذكر أن عدد المتقدمين للامتحانات الثانوية بمحافظة الإسكندرية بلغ 56579 طالبًـا ، منهم 23063 للشعبة الأدبية و 21444 للشعبة العلمية، و9845 للشعبة الرياضية، و 2234 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

يذكر أن عدد المتقدمين للامتحانات الثانوية بمحافظة الإسكندرية بلغ 56579 طالبًا، منهم 23063 للشعبة الأدبية و21444 للشعبة العلمية، و9845 للشعبة الرياضية، و2234 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية، على أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميًا وعدم الخروج به من اللجنة، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.