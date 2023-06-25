ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب مدرسة الأنفوشي بالإسكندرية عن امتحان الجغرافيا: "أسئلة الخرائط فيها تكات"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

خرج طلاب القسم الأدبي في الثانوية العامة بمدرسة الأنفوشي الثانوية للبنين من لجان الامتحانات، حيث أكدوا أن الامتحان اليوم كان متوسطًا باستثناء بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز.

وقال يوسف إيهاب، طالب في مدرسة الأنفوشي الثانوية للبنين، لـ"الدستور" إن نصف الأسئلة كانت سهلة ومتوسطة وفي مستوى الطالب المتوسط، ولكن هناك بعض الأسئلة الصعبة التي تحتاج إلى تركيز خاصة أسئلة الخرائط.

وأضاف محمد عمرو، طالب في نفس المدرسة، لـ"الدستور" أن نصف الامتحان عبارة عن أسئلة عن الخرائط وهو الجزء الذي يحتوي على تفاصيل كثيرة وقد يخلق بعض التحديات، ولكن إجمالًا كانت أسئلة الامتحان مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أن الامتحان لم يكن سهلاً ولا صعبًا بشكل كبير.

يذكر أن عدد المتقدمين للامتحانات الثانوية  بمحافظة الإسكندرية بلغ 56579 طالبًـا ، منهم   23063 للشعبة الأدبية و 21444 للشعبة العلمية، و9845 للشعبة الرياضية، و 2234 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

يذكر أن عدد المتقدمين للامتحانات الثانوية بمحافظة الإسكندرية بلغ 56579 طالبًا، منهم 23063 للشعبة الأدبية و21444 للشعبة العلمية، و9845 للشعبة الرياضية، و2234 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية، على أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميًا وعدم الخروج به من اللجنة، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.

الثانوية العامة الثانوية بنين امتحانات الثانوي امتحانات الثانوية امتحان الجغرافيا ثانوية العامة طلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة طلاب القسم الأدبي

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يقرر إبعاد غينى الجنسية خارج البلاد للصالح العام

إحاطة عاجلة لتشديد الرقابة على مواقف السيارات بالتزامن مع عيد الأضحى

إنشاء 3 مكاتب سجلات مدنية فى محافظتى الشرقية والمنيا

أولياء أمور: الكيمياء أضاعت فرحة عيد الأضحى المبارك

جامعة بنى سويف تتقدم 35 مركزًا عالميًا فى تصنيف ليدن الهولندى

مصرع وإصابة 9 إثر انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الصحراوي الشرقي بأطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى