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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد لـ9 خطفوا عاملًا لإجباره على التنازل عن قضايا فى الدقهلية

حبس
حبس

أصدرت الدائرة الثامنة، اليوم، بمحكمة جنايات المنصورة حكمها حضوريا لـ6 متهمين وغيابيا لثلاثة آخرين، وذلك بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول فى القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد أيضا 5 سنوات لثلاث متهمين، وكذلك السجن المشدد ثلاث سنوات لـ5 متهمين آخرين بتهمة خطف عامل وسرقوه تحت تهديد السلاح.

 كما شملت الواقعة وتهديده بالتنازل عن قضايا رفعها وشقيقته ضدهم، لقيامهم ببيع المخدرات أمام محل شقيقته، وذلك بكفر الروك مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية فى القضية رقم 29395 لسنة 2022 جنح مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2363 لسنة 2022 كلى جنوب المنصورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهى، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان، وأمانة سر ‏محمد عبد الهادى، ومحمد طه محمد.

الدائره الثامنه جنايات المنصورة السجن المشدد مركز السنبلاوين خطف

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