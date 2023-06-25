1.2 مليون مشترك فى العدادات مسبقة الدفع بكهرباء البحيرة

تقدم شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء خدماتها على مستوى 6 قطاعات توزيع وهى (قطاع توزيع شمال البحيرة، قطاع توزيع وسط البحيرة، قطاع توزيع جنوب البحيرة والسادات، قطاع توزيع شمال النوبارية، قطاع توزيع مطروح، قطاع توزيع الساحل الشمالى) وبلغت تكلفة تطوير شبكات التوزيع بكل القطاعات نحو 12 مليار جنيه، حسب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالى عدد المشتركين بنطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء يبلغ (2.699 مليون) مشترك منهم عدد (1.191 مليون) مشترك بعدادات مسبوقة الدفع وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على الأغراض (الصناعية - الزراعية - المرافق - منزلية - تجارية - أغراض أخرى).

وأوضح أن مكونات الشبكة الكهربائية بالجهد المتوسط والمنخفض بالشركة تتمثل في إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (337) لوحة، إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (16911) كم، إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (9957) كم، إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (21808) كم، إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (2662) كم.إجمالي عدد المحولات (29223) محول بإجمالي قدرة (7775) م.ف.أ.

وحول الخطة الاستثمارية الذاتية ويتم تمويلها ذاتياً من موارد الشركة، فبلغت قيمة المنصرف على الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 1/7/2014 حتى30/6/2023 مبلغ قدره (3.1 مليارجنيه) وذلك لعمليات الإحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بجميع القرى والمدن الواقعة نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء (محافظة البحيرة & محافظة مطروح & مدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية & قرى حى العامرية بمحافظة الإسكندرية).

وبلغت قيمة المنفذ بأعمال صيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض من 1/7/2014 وحتى 30/6/2023 مبلغ قدره (650 مليون جنيه)، كما بلغت قيمة المنفذ من المشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير خلال الفترة من 1/7/2014 وحتى 30/6/2023 مبلغ قدره (7.250 مليار جنيه).