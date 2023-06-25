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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام منتخب السويس فى دور الـ 32 لبطولة الكأس 2023

تشكيل الاهلى
تشكيل الاهلى

تشكيل الأهلي المتوقع أمام منتخب السويس فى دور الـ32 لبطولة الكأس 2023، هو ما يشغل جماهير المارد الأحمر، والتي تمنى النفس بمواصلة فريقها رحلة الدفاع عن لقبه الذى حققه الموسم الماضي، للتتويج ببطولة الكأس هذا الموسم، وتحقيق الثلاثية «الدورى وكأس مصر ودورى الأبطال».

وحقق الأهلى منذ أيام بطولة دورى أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربى، وعاد للتربع على قمة الدورى برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز الوصيف، وللأهلى خمس مباريات مؤجلة.

موعد مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى الكأس والقنوات الناقلة

يلتقى الأهلى مع منتخب السويس فى تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولى، فى مباراة دور الـ 32 لبطولة كأس، ويصعد الفائز بمباراة اليوم لمواجهة الداخلية فى دور الـ 16 بالبطولة.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرًا، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل الكروي فى مصر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام منتخب السويس فى دور الـ32 بكأس مصر

يجرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى عدة تغييرات على تشكيل الأهلى اليوم أمام منتخب السويس، لرغبته فى منح عدد من اللاعبين الراحة من المشاركة فى المباريات، لعدم تعرضهم للاجهاد بعد مشاركتهم مع الفريق خلال المباريات الأخيرة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام منتخب السويس

حراسة المرمي: على لطفى

خط الدفاع: كريم الدبس ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هانى 

خط الوسط: محمد فخري وأحمد القندوسي ومحمد مجدى أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف

قائمة الأهلى استعدادًا لمواجهة منتخب السويس فى بطولة الكأس

حشد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول 21 لاعبًا لمواجهة منتخب السويس فى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي..

محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - علي معلول - كريم الدبيس -  مروان عطية - حمدي فتحي - أليو ديانج – محمد مجدى أفشة - أحمد قندوسي - محمد فخري - رأفت خليل - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا- محمد شريف.

غياب الأهلي في مواجهة منتخب السويس ببطولة كأس مصر 

كما شهدت القائمة غياب كل من: حمزة علاء ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعمرو السولية وبرونو سافيو وشادي حسين وأيمن أشرف ومحمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو لأسباب متنوعة.

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