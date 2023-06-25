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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن فى حادث تصادم بالطريق الإقليمى "ديرب نجم- الزقازيق"

ارشيفية
ارشيفية

لقى مواطن مصرعه متأثرًا بإصابته إثر انقلاب دراجة نارية يستقلها بالطريق الإقليمى "ديرب نجم- الزقازيق" نطاق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الإقليمى "ديرب نجم- الزقازيق"، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات انقلاب دراجة نارية قيادة "محمد. ع. م"، 23 عامًا، مقيم بنى شبل، ولقى مصرعه متأثرًا بإصابته.

تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

مواطن ديرب نجم - الزقازيق محافظة الشرقية ثلاجة حفظ الموتى الأجهزة الأمنية شرطة النجدة

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