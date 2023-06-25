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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لأول مرة.. انطلاق حفلات السيرك ‏القومي ‏بالعريش ضمن أنشطة "بيت الفنون الشعبية" بعيد الأضحى

عروض السيرك
عروض السيرك

ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة ‏الفنان ‏أحمد الشافعي، فعاليات متنوعة خلال عيد الأضحى، بمجموعة ‏متنوعة ‏من عروض السيرك بالمحافظات، خلال أيام عيد الأضحى ‏المبارك، ‏حيث تنطلق للمرة الأولى من نوعها، حفلات السيرك ‏القومي ‏بالعريش، بحفلة واحدة يوميا، ابتداءً من أول أيام العيد، في تمام 9 ‏مساءً‎.

ويفتتح السيرك القومي بالعجوزة، أولى عروض الموسم الجديد، ‏بإقامة حفلة ‏واحدة، بأول أيام العيد، في تمام 9 مساءً، ثم يُقام ‏حفلتان يومياً ‏خلال باقي أيام العيد، الأولى 5 مساءً، والثانية 9 ‏مساءً‎، كما يفتتح السيرك القومي بجمصة، عروضه، في ثاني أيام العيد ، ‏بواقع حفلة واحدة يوميا في 10 مساءً‎.‎

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد اعتمدت برنامج ‏الفعاليات ‏والأنشطة الثقافية والفنية، التي تُقدمها قطاعات وزارة الثقافة، ‏للجمهور المصري، بالقاهرة والمحافظات، احتفاءً بعيد الأضحى ‏المبارك‎، والذي يشهد عددًا من المفاجآت، من بينها، إقامة فعاليات متعددة بمدينة العريش، وعودة الحياة لسيرك العريش، وإقامة كرنفالات فنية متنوعة في المحافظات، بالإضافة إلى أنشطة الأحياء بديل العشوائيات، وأكثر من 14 عرضًا مسرحيًا على مسارح الدولة.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التهنئة لأبناء الشعب ‏المصري، والأمة العربية، بقدوم عيد الأضحى المبارك، ‏راجية ‏من الله أن يجعلها أيام خير وسعادة على الجميع، مؤكدةً ‏حرص ‏وزارة الثقافة، بقطاعاتها المتعددة، إضفاء البهجة على ‏الجمهور بأيام عيد الأضحى، من خلال ما تقدمه من ‏أنشطة ‏وفعاليات، تستهدف كل شرائح الجمهور.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن تزامن الاحتفاء بعيد الأضحى ‏مع ‏احتفالاتنا بثورة الثلاثين من يونيو - التي استعاد فيها الوطن ‏هويته ‏الثقافية والحضارية-، يُضفي مزيداً من الأهمية على الفعاليات التي يحمل بعضها طابعًا احتفاليًا بذكرى مرور 10 أعوام على ثورة 30 يونيو.

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