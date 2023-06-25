ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أبرز المعلومات عن اللجنة العليا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية وأعضائها

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شكلت وزارة البترول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة  المعدنية، لجنة لعليا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية.

 

وترصد “الدستور” في الأسطر التالية أسماء وأعضاء اللجنة 

ضم التشكيل كل من: 

1- الدكتور هشام لطفى مساعد وزير البترول للشئون القانونية 

2- الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول 

3- محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية 

4- المهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول 

5- المهندس ناصر شومان رئيس مجلس الادارة لشركة التعاون للبترول 

6- مديري عموم شركات تسويق المنتجات البترولية الخاصة العاملة بالسوق المحلي

 

وزارة البترول قررت تكوين غرفة متابعة مركزية بالوزارة تحت إشراف معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، وغرفة متابعة رئيسية بهيئة البترول تحت إشراف نائب رئيس الهيئة لنقل وتوزيع المنتجات، وغرف المتابعة الرئيسية بشركات تسويق المنتجات البترولية، وغرفة متابعة تشغيل مصافي تكرير البترول تحت إشراف نائب رئيس الهيئة للتكرير.

 

وخلال أول اجتماع لها أكد المهندس طارق الملا، أن تشكيل هذه اللجنة برئاسته يأتي بهدف متابعة حركة توزيع وتداول المنتجات البترولية على مستوى  الجمهورية من خلال غرف العمليات المركزية والرئيسية المعنية بذلك في الوزارة وهيئة البترول وشركات تسويق المنتجات البترولية والتي تعتمد على التقنيات الرقمية الحديثة التي تم إدخالها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظي على مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتى المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين، وقياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة في المستودعات والمحطات.

وأضاف الملا، أنه يتم تعزيز دور غرف عمليات متابعة توزيع المنتجات البترولية حرصاً على  تعظيم الاستفادة من  التقنيات والبنية الرقمية المتطورة كعنصر أساسي لا غنى عنه في المزيد من إحكام الرقابة ورفع كفاءة التشغيل بمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية والاستفادة المثلى من الأرصدة والمخزونات منها في تلبية الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن الرصد اللحظي الدقيق للمنظومة والأرصدة بالمستودعات والمحطات على مدار الساعة وإعطاء بيانات تفصيلية عن أنماط استهلاك المنتجات البترولية يساعد على ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها في كل منطقة جغرافية طبقا للاحتياجات الفعلية بها وفي التوقيتات المناسبة خاصة مع وجود عوامل الاستهلاك الموسمي وزيادة الطلب في بعض الأوقات والمناطق الجغرافية.

البترول والثروة المعدنية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس طارق الملا وزير البترول المنتجات البترولية

الأكثر قراءة

أول تحرك برلمانى بشأن صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

فى زيارة هى الأولى من نوعها.. السيسي ومودي يعقدان مباحثات على مستوى القمة

رئيس وزراء الهند يدعو السيسى للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين

طلاب ثانوية لـ"الدستور": امتحان الكيمياء صعب وفيه حاجات مخدنهاش

مستوى امتحان مادة الكيمياء اليوم لطلاب الشعبة العلمى

الكيمياء "تُبكى" طلاب الثانوية: فوق مستوى الطالب المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى