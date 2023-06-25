أفلام وثائقية وفقرات فنية.. هكذا تحتفي قصور الثقافة بعيد الأضحى
تُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن برنامج احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك، بمشروع "سينما الشعب"، أفلام موسم العيد، بأسعار مُخفضة، في 20 موقعا ثقافيا تابعا لها في 18 محافظة، بأسعار مُخفضة تبلغ 40 جنيهًا.
وتُعرض هذه الأفلام بـ"سينما الشعب" في "قصر ثقافة الزقازيق، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الأقصر، قصر ثقافة أسيوط، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الأنفوشي، المركز الثقافي بطنطا، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة شبين الكوم، قصر ثقافة دمنهور، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة السويس، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة الإسماعيلية"، ومن المقرر أن تبدأ مواعيد الحفلات بجميع المواقع المشار إليها، من "10 صباحا حتى منتصف الليل".
كما تُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا من الأفلام الوثائقية، بالعديد بالمواقع الثقافية التي تشهد عروض "سينما الشعب"، قبل عرض الفيلم الرئيسي، لتعزيز قيم الهوية والانتماء ونشر الوعي بين المواطنين، والأفلام من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية.
كما تُنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الاحتفاليات الشعبية، بجميع المحافظات، تُقدمها عدد من الفرق الفنية التابعة للهيئة، وفرق الموسيقى العربية، وفرق الفنون الشعبية، وغيرها.
أما بالنسبة لمناطق الإسكان بديل العشوائيات؛ تُقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا ثقافيا وفنيا بعنوان "الضحكة والبسمة لأطفالنا فى العيد"، للأطفال، ويتضمن مجموعة من الورش الفنية والفعاليات الثقافية المتنوعة.
حيث تُنفذ الإدارة العامة لثقافة الطفل، بـ"ممشى أهالينا"، ثاني أيام العيد فقرات متنوعة منها "تنورة، تحريك عرائس ، اكتشاف مواهب، ورش فنون تشكيلية، ورشة رسم على الوجه"
وفي روضة السيدة زينب، يُنفذ قصر ثقافة 25 يناير، خلال ثالث أيام العيد عدداً من الفقرات الفنية، تتضمن تنورة، تحريك عرائس وكلاون، اكتشاف مواهب، ورش فنية "عمل مجسم للخروف بورق الكانسون، رسم علي الوجه، عمل انسيالات بالخرز الملون، عمل تاج بورق الفوم"، بجانب مسابقة دينية مع توزيع هدايا رمزية للأطفال.
وخلال رابع أيام العيد تُنفذ الإدارة العامة لثقافة الطفل، بمركز شباب أهالينا، مجموعة من الفعاليات تتضمن "التنورة، تحريك عرائس كلاون، اكتشاف مواهب، ورش فنون تشكيلية، رسم على الوجه".
كما يشهد حي الأسمرات، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال، تتضمن "ورشة رسم على الوجه، تُنفذها علياء محمد، وورشة لتبسيط التراث، تُقدمها د. نورا عبد العظيم، ومروة الشريف"، بالإضافة إلى عقد محاضرة بعنوان" الرقمنة والتحول الرقمى" تلقيها د. نور الهدى أحمد راشد، الخبير التربوي"
كما تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تقديم عروضها المسرحية، ضمن مسرح الطفل، على مدار أيام العيد، حيث يستضيف قصر ثقافة المنصورة - العرض المسرحي "مدينة الأحلام" ينطلق 30 يونيو - 8.30 م، كما يُقام بمسرح 23 يوليو بالمحلة، العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس"، وذلك خلال الفترة من 25 يونيو حتى 1 يوليو.