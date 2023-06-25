أفلام وثائقية وفقرات فنية.. هكذا تحتفي قصور الثقافة بعيد الأضحى

تُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام ‏عطوة، ‏ضمن برنامج احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك، بمشروع ‏‏"سينما ‏الشعب"، أفلام موسم العيد، بأسعار مُخفضة، في 20 موقعا ‏ثقافيا ‏تابعا لها في 18 محافظة،‎ بأسعار مُخفضة تبلغ 40 جنيهًا.

وتُعرض هذه الأفلام بـ"سينما الشعب" في "قصر ثقافة ‏الزقازيق، ‏المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة ‏الأقصر، ‏قصر ثقافة أسيوط، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ‏ثقافة ‏الأنفوشي، المركز الثقافي بطنطا، سينما السادات بالمنوفية، ‏قصر ‏ثقافة شبين الكوم، قصر ثقافة دمنهور، مسرح 23 يوليو ‏بالمحلة، ‏قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، ‏مكتبة البحر ‏الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة ‏السويس، قصر ‏ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة ‏الإسماعيلية‎"، ومن المقرر أن تبدأ مواعيد الحفلات بجميع المواقع المشار إليها، من "10 صباحا حتى منتصف الليل".

كما تُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا من الأفلام ‏الوثائقية، ‏بالعديد بالمواقع الثقافية التي تشهد عروض "سينما ‏الشعب"، قبل ‏عرض الفيلم الرئيسي، لتعزيز قيم الهوية والانتماء ‏ونشر الوعي ‏بين المواطنين، والأفلام من إنتاج الهيئة العامة ‏لقصور الثقافة، ‏وإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وإدارة ‏العلاقات العامة ‏بوزارة الداخلية‎.‎

كما تُنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة ‏من ‏الاحتفاليات الشعبية، بجميع المحافظات، تُقدمها عدد من ‏الفرق ‏الفنية التابعة للهيئة، وفرق الموسيقى العربية، وفرق ‏الفنون ‏الشعبية، وغيرها.‏

أما بالنسبة لمناطق الإسكان بديل ‏العشوائيات؛ تُقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا ثقافيا وفنيا بعنوان ‏‏"الضحكة والبسمة لأطفالنا فى العيد"، للأطفال، ويتضمن مجموعة من الورش الفنية والفعاليات ‏الثقافية المتنوعة.‏

حيث تُنفذ الإدارة العامة لثقافة الطفل، بـ"ممشى أهالينا"، ثاني أيام العيد فقرات ‏متنوعة منها "تنورة، تحريك عرائس ، اكتشاف مواهب، ‏ورش فنون تشكيلية، ورشة رسم على الوجه" ‎

وفي روضة السيدة زينب، يُنفذ قصر ثقافة 25 يناير، خلال ثالث أيام العيد عدداً من ‏الفقرات الفنية، تتضمن تنورة، تحريك عرائس وكلاون، اكتشاف ‏مواهب، ورش فنية "عمل مجسم للخروف بورق الكانسون، رسم ‏علي الوجه، عمل انسيالات بالخرز الملون، عمل تاج بورق الفوم"، ‏بجانب مسابقة دينية مع توزيع هدايا رمزية للأطفال.

وخلال رابع أيام العيد تُنفذ الإدارة العامة لثقافة الطفل، بمركز شباب أهالينا، مجموعة ‏من الفعاليات تتضمن "التنورة، تحريك عرائس كلاون، اكتشاف ‏مواهب، ورش فنون تشكيلية، رسم على الوجه".

كما يشهد حي الأسمرات، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال، ‏تتضمن "ورشة رسم على الوجه، تُنفذها علياء محمد، وورشة لتبسيط ‏التراث، تُقدمها د. نورا عبد العظيم، ومروة الشريف"، بالإضافة إلى ‏عقد محاضرة بعنوان" الرقمنة والتحول الرقمى" تلقيها د. نور ‏الهدى أحمد راشد، الخبير التربوي"

كما تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تقديم عروضها ‏المسرحية، ضمن مسرح الطفل، على مدار أيام العيد، حيث ‏يستضيف قصر ثقافة المنصورة - العرض المسرحي "مدينة ‏الأحلام" ينطلق 30 يونيو - 8.30 م، كما يُقام بمسرح 23 يوليو ‏بالمحلة، العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس"، وذلك خلال ‏الفترة من 25 يونيو حتى 1 يوليو.‏