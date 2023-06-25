رغم مرضها.. "أم كريم" تساند ابنها من خارج لجنة الثانوية العامة

شهد محيط مجمع مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي تواجد العديد من أولياء الأمور أثناء أداء طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الكيمياء لقسم علمي علوم ورياضة و الجغرافيا للقسم الأدبي في انتظار خروج ذويهم من اللجان والطمأنينة عليهم.

واستعانت إحدى أولياء الأمور تدعى أم كريم بكرسي لعدم قدرتها على الوقوف لانتظار نجلها ورغم ذلك أصرت على التواجد خاصة بعدما كان يعاني نجلها من التوتر قبل الخروج لأداء امتحان مادة الكيمياء فكانت داعمة له وتهدئ من روعه.

تقول الأم أنها تعاني من مشاكل صحية لكن رغم ذلك فهي تتابع نجلها وتهتم بكافة اموره في هذه السنة الصعبة على الأسرة بأكملها مشيرة إلى أنها داعمة لهم لتحقيق أمنيته بالالتحاق بكلية الهندسة كما انه قد طلب منها الا تتحامل على نفسها وتاتي معه إلى لجنة الامتحان لكنها عندما لاحظت توتره من مادة اليوم أصرت على الذهاب معه حتى يكون مطمئنا.