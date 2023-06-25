مفاوضات الاتفاق السعودى مع "هدف الأهلى" تتعثر

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن أن نادي الاتفاق السعودي دخل في مفاوضات مع المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الوداد.

وكانت تقارير صحفية ربطت اللاعب بالانتقال إلى الأهلي منذ أيام، حيث يبحث الأحمر عن خليفة للتونسي علي معلول مستقبلًا.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن إدارة الاتفاق اضطرت إلى إيقاف مفاوضاتها مع يحيى عطية الله، بعدما وصفت الإدارة اللاعب بالمماطلة وإدخال أكثر من مفاوض من قبله معها، من أجل زيادة مبلغ العرض.

وأشار التقرير إلى أن العرض المقدم من النادي الشرقي بلغ 1.2 مليون دولار، فيما وصلت مطالبات اللاعب إلى 1.5 مليون دولار.

وبيَّنت أنه سبق لإدارة نادي أبها أن دخلت في مفاوضات مع الدولي المغربي من أجل كسب خدماته، إلا أنها فضَّلت الانسحاب بعد علمها بتضخم عقد اللاعب الاحترافي، الذي سيتخطى حاجز المليون ونصف المليون دولار مع الحوافز والمكافآت.

وينتهي عقد صاحب الـ28 عامًا مع الوداد بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال مجانًا إلى أي فريق هذا الصيف.