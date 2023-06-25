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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: توجيه الجهات المعنية للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومي العربي

محافظ أسوان
محافظ أسوان

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه بناء على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فقد تم التوجيه للجهات المختلفة للمشاركة فى فعاليات الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومى العربى 2023  للمبادرة فى الفئات المتعددة سواء للجوائز المؤسسية أو الجوائز الفردية. 

جاء ذلك فى إطار التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات المتحدة فى مجال التميز الحكومى والتطوير المؤسسى، وفى ضوء بدء إطلاق الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومى العربى 2023 برعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى لتشجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المتميزة فى العالم العربى. 

 

وأوضح أن هذه الجائزة شهدت نجاحاً ملحوظاً فى أعمال دوراتها السابقة، وتكريم عدد من النماذج المصرية الناجحة التى قدمت أعمالا وإنجازات ملهمة فى العمل الحكومى على مستوى الدول العربية، والتى كان من بينها حصول محافظ أسوان على جائزة أفضل محافظ فى الوطن العربى لعام 2022.

 

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الجائزة أعلنت عن فتح باب التقديم للمشاركة فى الدورة الثالثة لجائزه التميز الحكومى العربى، وكتابة طلبات الترشح فى مختلف الفئات المؤسسية والفردية من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للجائزة (www.ageaward.com) وحتى 30 نوفمبر 2023، وتضم الجوائز المؤسسية، فئات الجوائز الرئيسية، أفضل وزارة عربية، أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية.

 

أما فئات الجوائز الفرعية، فتضم أفضل مبادرة  تجربة تطويرية حكومية، أفضل مشروع حكومى عربى لتمكين الشباب، أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير التعليم، أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير القطاع الصحى، أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية، أفضل مشروع عربى حكومى لتنمية المجتمع، أفضل تطبيق حكومى عربى ذكى. 

 

وبالنسبة لفئات الجوائز الفردية فتضم أفضل وزير عربى، أفضل محافظ عربى، أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، أفضل مدير بلدية فى المدن العربية ، أفضل موظف حكومى عربى، أفضل موظفة حكومية عربية.

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