"القابضة لمياه الشرب" ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي مشكلات قد تطرأ في الشبكات والمحطات، في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى.

ووجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لأجازة عيد الأضحى المبارك ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً، الاستعداد بكافة المعدات خاصة أيام النحر تحسبا لأي انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحى.

وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى وجود الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى، موضحا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى بجميع المحافظات، وشكاوى الصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية على رقم 175.

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حملة توعوية بجميع المحافظات تستهدف الجزارين وربات المنازل والمواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى فى شبكات الصرف الصحى والتعريف بالأضرار الصحية والبيئية التى تنتج عن مثل تلك السلوكيات الخاطئة، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك https://www.facebook.com/HCWWeg

كما نشرت صفحة "كل نقطة بتفرق"، "انفوجراف" للتوعية بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، والطرق الصحيحة للتخلص من مخلفات الأضاحى وتوضيح أضرار إلقائها في شبكات الصرف الصحي https://fb.watch/lnDlUYiG8b/?mibextid=Nif5oz