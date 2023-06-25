ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور يشترون لحوم الأضاحي أمام لجان الثانوية العامة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يحرص عدد من أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم لامتحانات الثانوية العامة والانتظار أمام اللجان لحين انتهاء الامتحان وخروج الطلاب وذلك على مدار الإمتحانات الماضية، إلا أنه اليوم وعقب انطلاق امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، انصرف عدد من أولياء الأمور وتوجهوا لمحال الجزارة المجاورة للمدارس بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وتقول سعاد إحدى اولياء الأمور بمدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إنه الوقت ضيق للغاية ومحال الجزارة أصبحت مزدحمة على مدار ساعات اليوم، مما جعل أولياء الأمور يستغلون تواجدهم في ساعات مبكرة أمام اللجان وترك أبنائهم وشراء لحوم العيد.

وأوضحت أميرة إحدى أولياء الأمور بمدرسة نور المعارف التابعة لمحافظة الجيزة، أن بعض الأمهات استغلت الوقت بدلا من الجلوس أمام اللجان، الانصراف وشراء حاجاتهم لحين انتهاء مكة الامتحان.

ومن جانبها، أضافت منى إحدى أولياء الأمور بمدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن محال الجزارة زحمة للغاية وتحتاج التواجد منذ الصباح الباكر لشراء اللحوم المطلوبة على رغبة الزبون قبل أن يشتد الزحام، وهو ما دفع أولياء الأمور للانصراف من أمام بوابات اللجان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023 على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

FB_IMG_1687676318579
FB_IMG_1687676318579
FB_IMG_1687676316673
FB_IMG_1687676316673
اقتراب عيد الأضحى المبارك إقتراب عيد الاضحي أولياء الأمور امتحانات الصف الثالث امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الصف الثالث الثانوي

الأكثر قراءة

مفاوضات الاتفاق السعودى مع "هدف الأهلى" تتعثر

مصر تتسلم 3 آلاف رأس ماشية من كينيا.. وطرحها بأسعار مخفضة

بدء صرف معاشات يوليو من ماكينات الصرف على مستوى الجمهورية

مصر تتسلم 2500 رأس ماشية من الصومال.. وطرحها بعد العيد

إطلاق "مصر سات 2" بالتعاون مع الصين بـ74 مليون دولار أكتوبر

محافظ أسوان: رفع كفاءة ميناء قسطل لمواصلة دعم الوافدين من السودان الشقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين في الضفة إرهاب قومي

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟