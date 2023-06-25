أولياء أمور يشترون لحوم الأضاحي أمام لجان الثانوية العامة

يحرص عدد من أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم لامتحانات الثانوية العامة والانتظار أمام اللجان لحين انتهاء الامتحان وخروج الطلاب وذلك على مدار الإمتحانات الماضية، إلا أنه اليوم وعقب انطلاق امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، انصرف عدد من أولياء الأمور وتوجهوا لمحال الجزارة المجاورة للمدارس بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وتقول سعاد إحدى اولياء الأمور بمدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إنه الوقت ضيق للغاية ومحال الجزارة أصبحت مزدحمة على مدار ساعات اليوم، مما جعل أولياء الأمور يستغلون تواجدهم في ساعات مبكرة أمام اللجان وترك أبنائهم وشراء لحوم العيد.

وأوضحت أميرة إحدى أولياء الأمور بمدرسة نور المعارف التابعة لمحافظة الجيزة، أن بعض الأمهات استغلت الوقت بدلا من الجلوس أمام اللجان، الانصراف وشراء حاجاتهم لحين انتهاء مكة الامتحان.

ومن جانبها، أضافت منى إحدى أولياء الأمور بمدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن محال الجزارة زحمة للغاية وتحتاج التواجد منذ الصباح الباكر لشراء اللحوم المطلوبة على رغبة الزبون قبل أن يشتد الزحام، وهو ما دفع أولياء الأمور للانصراف من أمام بوابات اللجان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023 على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

FB_IMG_1687676318579