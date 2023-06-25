"بيت الروبي" يضيف 3 ملايين جديدة.. تعرف على الإيرادات الكلية للفيلم في 4 أيام

حقق فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبد عبد العزيز إيرادات مميزة في شباك التذاكر المصري أمس السبت وصلت إلى 3,145,722 جنيه متفوقا على كل الأعمال المعروضة.

إيرادات فيلم بيت الروبي

ووصلت الإيرادات الكلية للفيلم منذ إطلاقه صباح الأربعاء الماضي إلى صباح اليوم الأحد إلى 12 مليون جنيها و360 ألفا وهي إيرادات مميزة للغاية قبل أيام من موسم عيد الأضحى حيث أنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بشدة خلال موسم العيد.

وأشاد الجمهور بالثنائية الهائلة بين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبدالعزيز ومستوى التفاهم بينهما والكوميديا التي خرجت من المشاهد بينهما، وكذلك أداء الأطفال ونور وتارا عماد وضيوف الشرف في الفيلم الجديد.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج بيتر ميمي، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج "سينرجي فيلمز".