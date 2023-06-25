طرح 500 ذبيحة يوميًا فى منافذ التموين حتى عيد الأضحى

قال عمر عوض، مدير قطاع اللحوم بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، إنه يتم ضخ من 350 إلى 400 ذبيحة من السودان وجيبوتي بالمنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بسعر 195 جنيهًا، وجار زيادتها خلال الساعات المقبلة إلى 500 ذبيحة وحتى وقفة عرفات.

وأكد عوض في تصريحات على هامش جولة وزارة التموين على مجازر التموين وصول نحو 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي عبر ميناء سفاجا البحري، متوقعًا وصول شحنة جديدة تقدر بـ2500 رأس منتصف شهر يوليو المقبل.

ولفت إلى أنه جار وصول 500 طن من اللحوم المبردة من أوغندا عبر الشحن الجوي خلال الأيام المقبلة، كاشفًا أنه ستتم عودة التفاوض مع تشاد لاستيراد اللحوم منها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.