ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طرح 500 ذبيحة يوميًا فى منافذ التموين حتى عيد الأضحى

لحوم
لحوم

قال عمر عوض، مدير قطاع اللحوم بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، إنه يتم ضخ من 350 إلى 400 ذبيحة من السودان وجيبوتي بالمنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بسعر 195 جنيهًا، وجار زيادتها خلال الساعات المقبلة إلى 500 ذبيحة وحتى وقفة عرفات.

وأكد عوض في تصريحات على هامش جولة وزارة التموين على مجازر التموين وصول نحو 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي عبر ميناء سفاجا البحري، متوقعًا وصول شحنة جديدة تقدر بـ2500 رأس منتصف شهر يوليو المقبل.

ولفت إلى أنه جار وصول 500 طن من اللحوم المبردة من أوغندا عبر الشحن الجوي خلال الأيام المقبلة، كاشفًا أنه ستتم عودة التفاوض مع تشاد لاستيراد اللحوم منها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

القابضة للصناعات الغذائية الشركة المصرية السودانية الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللحوم المبردة القابضة للصناعات الشركة المصرية المصرية السودانية الشركة القابضة الشحن الجوي

الأكثر قراءة

مفاوضات الاتفاق السعودى مع "هدف الأهلى" تتعثر

مصر تتسلم 3 آلاف رأس ماشية من كينيا.. وطرحها بأسعار مخفضة

بدء صرف معاشات يوليو من ماكينات الصرف على مستوى الجمهورية

مصر تتسلم 2500 رأس ماشية من الصومال.. وطرحها بعد العيد

إطلاق "مصر سات 2" بالتعاون مع الصين بـ74 مليون دولار أكتوبر

تطوير 6 مناطق عشوائية بـ721 مليون جنيه وتوفير الخدمات للمواطنين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين في الضفة إرهاب قومي

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟