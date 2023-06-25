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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية عبر"الفيديو كونفرانس" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

- الوزير: مراعاة توزيع ورق الإجابة قبل الامتحان بعشر دقائق .. وتوزيع الأسئلة في الوقت المحدد

- التأكيد على الطلاب بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة

تابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتواصل وزير التعليم مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، واطمأن على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، والتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات، كما شدد على التأكيد باستلام أظرف الأسئلة لكل مادة منفصلة.

- التوجيه بتوزيع أوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحان بعشر دقائق

ووجه الوزير بتوزيع أوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحان بعشرة دقائق، وتوزيع ورق الأسئلة فى الموعد المحدد مع بداية الامتحان، كما وجه  بالتأكيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والإجابة فى البابل شيت وورقة المقالي فقط.

وشدد  "حجازي" أيضًا على التأكيد على الطلاب بالإجابة في البابل شيت، وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة.

وقد وجه الوزير مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل بدء الامتحان، والمرور بالعصا الإلكترونية فى اللجان مرة أخرى.

كما أكد الوزير على المديريات التعليمية بالتنبيه على رؤساء اللجان بالتأكيد على الطلاب أن الامتحانات مستمرة عقب عيد الأضحى المبارك وفقًا للجدول المحدد، حيث سيتم استئناف الامتحان يوم الأحد الموافق 2/7/2023.

العملية الامتحانية العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تقنية الفيديو كونفرانس غرفة العمليات المركزية

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