محافظ الإسماعيلية يعلن توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية بقرى "حياة كريمة"

أعلن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، عن توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة ،من وإلى اللجان في المناطق النائية وخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أنه قرر توفير أتوبيسات لنقل الطلاب في هذه القرى، نظرا لصعوبة التنقل فيها وعدم وجود وجود وسائل مواصلات بسهولة، مما قد يتسبب في تأخير بعض الطلاب عن موعد امتحاناتهم.

و يؤدي الامتحانات 10 آلاف و 858 طالب وطالبة أمام 35 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية

وكان الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، قد أوضح أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات، تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالإدارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات الغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية.

وتابع " بحيري "أنه سبق أن عقد اجتماع بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مع جميع الجهات التنفيذية وجرت فيه مناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وفق إجراءات تأمينية مشددة كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.