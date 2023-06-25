"صحة الدقهلية": تجهيز كل المستشفيات المركزية لتغطية كل لجان الامتحانات

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إن الفرق الطبية الموزعة والمنتشرة على 151 لجنة امتحانية للثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، مدربة للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

وأكد وكيل صحة الدقهلية فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم تجهيز كل المستشفيات المركزية بنطاق المحافظة، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتغطية كل لجان الامتحانات ووضع خطة لتكون المديرية على جاهزية تامة لتقديم الخدمة الطبية للطلاب والمراقبين والمشرفين على لجان الامتحانات.

وحرصت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية على تنظيم تدريبات لمشرفي اللجان الطبية على كيفية التعامل السريع مع الطوارئ، التى قد تحدث أثناء انعقاد اللجان الامتحانية والتعامل معها بما يتوافق مع خلق جو هادئ للجان الامتحانات .

وأضاف "مكين" أن هناك 151 لجنة امتحانية على مستوى محافظة الدقهلية قام التأمين الصحى بتوفير 113 طبيبًا وزائرة، و مديرية الشئون الصحية وفرت 39 طبيبًا وزائرة، وذلك للتعامل الفوري مع أى حالات طارئة داخل اللجان.