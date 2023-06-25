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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عشاء ملوكى لجوارديولا وأسرته فى بهو معبد الأقصر

جوارديولا
جوارديولا

شهد معبد الأقصر، بكورنيش النيل، بمحافظة الأقصر، مساء أمس السبت، إقامة عشاء خاص للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يقوم بزيارة إلى مصر.

وجرى تجهيز خيمة صغيرة داخل المعبد تضم طاولة واحدة مكونة من 5 مقاعد لجوارديولا وأسرته فقط؛ للاستمتاع بمفردهم داخل المعبد في فتح خاص وعشاء ملوكي؛ يليق بأهم مدرب في العالم حاليًا.

وقال الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، إن جوارديولا وصل برفقة أسرته في طائرة خاصة واستهل رحلته السياحية بزيارة معبد الكرنك ثم معبد الأقصر، واستقر في الظهيرة في "دهبية نيلية"، وبعدها حفل عشاء داخل معبد الأقصر.

تسويق السياحة الثقافية بالاقصر جوارديولا معبد الأقصر مانشستر سيتي الإنجليزي دهبية نيلية قلب نهر النيل

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