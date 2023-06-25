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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

يبدأ اليوم.. ضوابط وشروط التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري

رياض الأطفال
رياض الأطفال

انتظر عدد كبير من أولياء الأمور موعد فتح باب لتقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للتعليم الأزهري، وأعلن  قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية بدءًا من اليوم الأحد الموافق 25/6/2023، وينتهي يوم 31/7/2023 للمعاهد العادية، و للمعاهد الخاصة ينتهي التقديم يوم 17/7/2023.

كان الأزهر الشريف، أصدر العام الماضي، قرارًا بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة "مدارس التربية والتعليم"، للدراسة بقطاع المعاهد الأزهرية للمرة الأولى، من خلال برنامج تأهيلي يدرسون فيه مواد شرعية وعربية والقرآن الكريم وتجويده، وهو يتيح لمن يجتازه دخول الصف الأول الثانوي الأزهري.

ونهاية الأسبوع الماضي، اعتمد  محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023  للبرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية العامة المحولين للأزهر.

وتقدم للبرنامج التأهيلي 1675 طالب وطالبة، حضر منهم للامتحانات 1615 طالب وطالبة، ونجح من البنين 471 بنسبة 92.17% بينما نجح من الفتيات 1067 بنسبة 96.65% ، لتصل النسبة العامة للنجاح 95.23%.

ضوابط وشروط التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري 

وعن ضوابط وإجراءات التقديم للتعليم الأزهري لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ووضع قطاع المعاهد ضوابط وإجراءات القبول في المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي: 2023 / 2024 م  بأن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو ( 4 سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا)، والصف الأول الابتدائي (المتقدمين الجدد) هو (6  سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (9 سنوات).

الآن.. تقديم رياض الأطفال أزهر 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند التسجيل، وأنه يقع على مسئوليتهم صحة البيانات المسجلة، واسم المعهد الذي تم اختياره ونوعه، وعليهم متابعة موقع التنسيق الإلكتروني حتى ظهور نتيجة التنسيق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقي.

وبيَّن القطاع أنه سيتم تصعيد أطفال المستوى الأول بالعام الدراسي المنقضي للمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد ذاته دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك، كما سيتم تصعيد أطفال المستوى الثاني بالعام الدراسي المنقضي بالمعهد للصف الأول الابتدائي بالمعهد ذاته دون حاجة ولي الأمر إلى تقديم إلكتروني، مع مراعاة استيفاء أي مستندات أخرى تكون لازمة في هذا الشأن.

واختتم قطاع المعاهد الأزهرية أنه يجوز لولي أمر الطفل الحاصل على المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2022/2023م التقديم إلكترونيًّا لابنه / ابنته في تنسيق الصف الأول الابتدائي في معهد ليس به مرحلة رياض أطفال، إذا كان مستوفيًا للسن وشروط القبول المقررة في هذا المعهد، وحال وجود أماكن شاغرة؛ مع احتفاظه بمكانه الأصلي حال عدم قبوله في التنسيق الجديد، والتقديم من خلال هذا الرابط

https://www.azhar.eg/splash.html?fbclid=IwAR2Z4aVNL_5UUcnwPmmhvWW6FjzK8ohTgoyPZwxKvY02ItM88ZwRdNRLj5g

 

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