الكرملين يكشف مدى تأثر العملية العسكرية فى أوكرانيا بتمرد "فاجنر"

كشف الكرملين حقيقة تأثير تمرد مجموعة فاجنر على العملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدًا أن التمرد المسلح لن يؤثر على سير العملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان الكرملين قد أعلن أن يفجيني بريجوجين، رئيس قوات فاجنر، سيغادر إلى بيلاروسيا، على أن يتم إسقاط دعوى جنائية مقامة ضده.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين، إن مقاتلي فاجنر الذين شاركوا في "التمرد المسلح" لن تتم مقاضاتهم، مضيفًا: "لطالما احترمنا أعمالهم البطولية على الجبهة"، مؤكدًا أن المقاتلين الذين لم يشاركوا في التمرد سيُسمح لهم بالانضمام رسميًا إلى الجيش الروسي.