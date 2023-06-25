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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا تؤكد التزامها بدعم أوكرانيا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أكدت دول فرنسا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا التزامها وتصميمها على دعم أوكرانيا.

وبحسب بيان صحفى صدر عن الرئاسة الفرنسية، فقد جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مع نظيره البولندى أندريه دودا، ثم مع نظيره الأمريكى جو بايدن، والمستشار الألمانى أولاف شولتس، وكذلك مع رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك.

وناقش القادة التأثيرات المحتملة للأحداث الجارية فى روسيا على الصراع الروسى ـــ الأوكرانى.

وكانت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية قد أعلنت قبول مؤسس مجموعة "فاجنر" الخاصة يفجينى بريجوجين، اقتراح للرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، بوقف تحركات مسلحى المجموعة فى روسيا، وبدء إلغاء التصعيد واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

يُذكر أن قوات "فاجنر" استولت خلال الساعات الماضية، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية فى مقاطعة روستوف على نهر الدون. ووصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة فى ظهر روسيا وخيانة.

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