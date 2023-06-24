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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تايمز: مانشستر سيتى يعرض على بيرناردو سيلفا تمديد عقده

بيرناردو سيلفا
بيرناردو سيلفا

قدم نادي مانشستر سيتي عرضًا للاعبه البرتغالي بيرناردو سيلفا، لتمديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

ويلعب بيرناردو سيلفا ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه من فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة تايمز الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر سيتي تقدمت بعرض لتمديد عقد بيرناردو سيلفا، مشيرة إلى أن العرض موجود على الطاولة في الوقت الحالي أمام اللاعب.

ولعب بيرناردو سيلفا 55 مباراة بقميص مانشستر سيتي في الموسم المنصرم، وسجل 7 أهداف وصنع 8 لزملائه في الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي تحاول إقناع اللاعب بالبقاء في ظل الاهتمام من قبل الأندية السعودية، وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد بيرناردو سيلفا الحالي مع مانشستر سيتي بحلول 30 يونيو 2025.

مانشستر سيتى بيرناردو سيلفا الانتقالات الصيفية سيلفا الدورى الانجليزى

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