وزير المالية يكشف ملامح الموازنة الجديدة: 3 تريليونات جنيه حجم المصروفات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حجم المصروفات في الموازنة العامة الجديدة يُقدر بـ3 تريليونات جنيه، بينما حجم الإيرادات 2.8 تريليون فقط، أي أن هناك فرق ما بين الإيرادات والمصروفات 800 مليار جنيه.

وأشار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أن رغيف الخبز كان يكلف الدولة 55 قرشا، ومع ارتفاع الأسعار ارتفعت التكلفة لجنيه تقريبًا، والدولة تتحمل الفرق في زيادة التكلفة، ولم ترفع سعر الخبز المدعم تخفيفًا عن كاهل المواطنين، بل أنها زادت مخصصات الدعم في برنامج تكافل وكرامة.

وأضاف: "الدولة لن تتوقف عن مساعدة المواطنين للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية، الدولة ستمد التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من المحافظات، وسيستمر عمل صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الموازنة الجديدة، حتى لا يتجه المواطن للسكن في الشوائيات مرة أخرى".

ولفت إلى أن الدولة نجحت في حل الكثير من المشاكل المستعصية مثل أزمة الكهرباء، وأزمة البوتوجاز وأزمة السكن، بينما الدول المجاورة لمصر تتعرض للكثير من المخاطر الأمنية، والدولة تنفق الكثير من أجل حماية المواطن من هذه المخاطر.

وختم: "البلاد اللي بتروح لا ترجع، أما الأزمة الاقتصادية هتعدي، والدولة متماسكة، وتمتلك بنية تحتية جيدة، وقادرة على تحسين الوضع، البلد لديها فرص تكمل".