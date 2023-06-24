"محي الدين": حجم خسائر باكستان من التغيرات المناخية 20 مليار دولار

قال الدكتور محمود محي الدين، مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة ”صندوق النقد الدولي“ ممثلاً عن مصر ومجموعة الدول العربية، إن الدول الغربية تعهدت بدفع 100 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغيرات المناخية، ولكنها لم تلتزم بهذه المعاهدات.

وتابع "محي الدين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الـ 100 مليار لا تتجاوز 10% من احتياجات الدولة النامية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذه الأموال يجب أن توجه لحماية التصحر والشواطئ والأمن الغذائي، وهذا الأمر في حاجة إلى ما يقرب من 350 مليار دولار.

مؤتمر المناخ بشرم الشيخ أسفر عن الكثير من التعهدات

وتابع أن مؤتمر المناخ الدولي الذي عقد في شرم الشيخ أسفر عنه الكثير من التعهدات المتعلقة بالمناخ، موضحًا أن البعض اعتقد بأن العمل المناخي خاص بالدول المتقدمة، ولكن هذا الأمر ليس صحيحًا، لأن مشروعات الطاقة الشمسية التي تقام في مصر أو المغرب من الممكن أن تفيد الدول الجنوبية والأوروبية على حد سواء.

وأوضح أن التغيرات المناخية أدت لحالة نزوح كبيرة في اليمن وسوريا بسبب جفاف مصادر المياه، مؤكدًا أن باكستان تعرضت لفيضانات كبيرة أدت لخسائر تقدر بـ20 مليار دولار، ولا يجب أن نحملها كامل هذه الخسائر.