فؤاد بدراوى يوضح حقيقة اتفاق "عليا الوفد" على ترشح "يمامة" للانتخابات الرئاسية

أصدر فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد بيانًا حول إعلان رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بدراوي: "في واحدة من أغرب التصرفات التي يمكن أن تشهدها الحياة الحزبية فوجئت مساء اليوم السبت ٢٤-٦-٢٠٢٣ بخبر كاذب حول اجتماع الهيئة العليا للوفد واختيارها للدكتور عبد السند يمامة مرشحًا لانتخابات رئاسة الجمهورية، رغم أنه أعلن تأجيل الاجتماع صباح اليوم لما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، عبر الجروب الخاص بالهيئة العليا على تطبيق الواتس آب".

وأضاف: "الخبر المكذوب نشر على صفحة المركز الإعلامي لحزب الوفد وبوابة الوفد الإلكترونية، بالإضافة إلى علمي بنشر الخبر غدا الأحد في صحيفة الوفد الورقية".

وأوضح "أن ما نشر اليوم من خبر كاذب هو دليل على الطريقة التي يدار بها الحزب بما يخالف اللائحة التي تنص على ضرورة عقد الاجتماعات الرسمية في المقر الرئيسي للحزب، وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلى تأجيل الاجتماع الذي كان مقررآ عقده غدا، مع الإشارة إلى أن تسمية مرشح الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية هو من اختصاص الهيئة الوفدية وليس الهيئة العليا".

واختتم: "الخبر المكذوب الذي نشر، منذ قليل، خطير ويؤكد المدى الذي وصلنا إليه من عدم احترام للهيئة العليا والهيئة الوفدية والحزب وتاريخه وفبركة اجتماعات لم تتم. ولا يمكن أن تسير الأمور بهذه الطريقة في حزب بعراقة الوفد له تاريخه وقيمة ومبادئه، ولذلك أعلن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحمي الحزب ومنهجه الديمقراطي من هذا العبث الذي لا يليق".