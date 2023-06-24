يفجينى بريجوجين.. تورط فى السرقة شابًا وامتلك سلسلة متاجر كبرى

الاسم الحقيقى لقائد مجموعة «فاجنر» هو ديمترى أوتكين، ٦٢ عامًا، كان ضابطًا فى الجيش الروسى، كما عمل فى الاستخبارات العسكرية الروسية، وشارك فى عدة حروب من بينها حرب الشيشان، واكتسب خبرات عسكرية واستخباراتية قوية مكنته من قيادة «فاجنر» التى تضم عشرات الآلاف من المقاتلين.

يعد يفجينى بريجوجين واحدًا من أبرز المقربين من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وذراع عسكرية مهمة لروسيا منذ عام ٢٠١٤، حين استعان به «بوتين» بعد تشكيل مجموعة «فاجنر» فى السيطرة على شبه جزيرة القرم، ثم أوكل إليه تنفيذ عمليات عسكرية خارج البلاد، وتدريب قوات وجيوش دول إفريقية على علاقات قوية مع موسكو.

عانى من طفولة صعبة، فقد توفى والده وهو فى التاسعة من عمره، وبحسب وثائق قضائية تورط عام ١٩٨٠ وهو شاب فى عملية سطو وسرقة، وكرر فعلته مجددًا وحكم عليه بالسجن لثلاثة عشر عامًا، لكن أطلق سراحه عام ١٩٩٠ وقت انهيار الاتحاد السوفيتى، وعاد لسانت بطرسبرج ونجح فى تكوين ثروة هائلة وامتلاك سلسلة متاجر كبرى، حتى فتح عام ١٩٩٥ مطعمًا خاصًا به وجذب إليه المشاهير، ومن بينهم «بوتين» وقت أن كان نائبًا للرئيس.

بعد أن تولى «بوتين» قيادة روسيا بات دائم التردد عليه، ثم حصل على عقود حكومية عبر شركته «كونكورد» لتوريد الأطعمة، التى أسسها منذ تسعينيات القرن الماضى، وتنامت قوته الاقتصادية حتى حصل على عقود بمئات الملايين من الدولارات منذ عام ٢٠١٢، وصولًا للنقلة الأكبر عام ٢٠١٤ حينما برز دوره فى سيطرة روسيا على جزيرة القرم ثم الحرب الأوكرانية فى فبراير ٢٠٢٢.