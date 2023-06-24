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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المؤتمر": زيارة رئيس وزراء الهند للقاهرة مؤشر لقوة واستقرار الدولة

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لحزب المؤتمر إن زيارة رئيس وزراء الهند لمصر مع وفد رفيع المستوى من المسؤولين الهنود يؤكد على قوة واستقرار الدولة المصرية التي أصبحت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مصدر قوة ونفوذ واستثمار لكل دول العالم على رأسهم الدول العظمى مثل الهند وروسيا والصين وغيرهم.

وأضاف غنيم في بيانه أن ما تحقق في عهد الرئيس السيسي من إنجازات ومشروعات حقيقية في مختلف المجالات وخاصة الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية واكتشافات الغاز والطاقة وغيرها جعل مصر محل أنظار العالم بأسره بأن يتسارع الجميع ليأتي إليها ليحرص على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بها.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري زاد بين مصر والهند بنسبة ١٣ ونصف بالمائة وهو أمر يدعم الاقتصاد القومي ويوطد العلاقات مع القوى العظمى عالميا.

حزب المؤتمر رئيس وزراء الهند الدولة المصرية الرئيس السيسي الهيدروجين الاخضر

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