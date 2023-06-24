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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فاطمة ناعوت: مصر كانت مخطوفة قبل 30 يونيو

فاطمة ناعوت
فاطمة ناعوت

هنأت الكاتبة فاطمة ناعوت، المصريين، بحلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، قائلة: "كل سنة ومصر بخير وحرة وعالية، "مصر كانت مخطوفة".

وروت كواليس مشاركتها في 30 يونيو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلة: "جبت الأعلام من المكتبة، وخرجت من بيتي للشارع في ساعة ونصف، لأن الدنيا كلها كانت مقفولة، الشعب كان في احتفال حقيقي، وإصرار على استرداد الوطن، لأن الحقيقة لا يوجد شيء أغلى من الوطن، كل شىء يعوض إلا الوطن، ورأينا بأعيننا كيف أصبح من فقدوا الوطن في حسرة وأسى وعدم".

وأردفت: "قبل ثورة 30 يونيو، كنت أعيش في حالة من الرعب، كنت أكلم صديقي المستشار إيهاب رمزي، يقولي مش هيمشوا قبل 500 سنة، فاتصل بالمستشارة الراحلة تهاني الجبالي، أقولها مصر خلاص راحت؟ تقولي لا هم 5 سنين، لازم ناخد الدرس، ودي قرصة ودن نستحقها، و5 سنين ويمشوا".

30 يونيو فاطمة ناعوت ثورة 30 يونيو

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