إصابة شاب بطلق ناري على يد أشقاء زوجته في قنا

أصيب شاب بطلق ناري، اليوم السبت، بطلق ناري على يد شقيقي زوجته، في قرية أولاد عمرو، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة شاب بطلق ناري، في قرية أولاد عمرو، لمركز قنا.

وبعد الفحص تبين إصابة جاب الله يسري جاب الله، يبلغ من العمر 30 عامًا، طلق ناري في الساقين، في نجع الحجر بقرية أولاد عمرو في مركز قنا.

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان قادم من القاهرة لإقناع زوجته بالرجوع له بعد خلافات سابقة بينهما، وشقيقي زوجته أطلقا عليه أعيرة نارية أدت إلى إصابته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.