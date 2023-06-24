ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| ما الحكمة من نزول الوحى على الرسول؟.. يسرى جبر يجيب (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الحكمة من بطء نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة كي يستريح الرسول مما عانى منه في أول لقاء.

وأضاف "جبر"، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الحكمة الثانية من بطء نزول الوحي على الرسول في بداية الرسالة أن يشتاق النبي للوحي مرة أخرى، لافتًا إلى أن سيدنا محمد قد حصلت له روعة وخوف شديد عند نزول الوحي للمرة الأولى وذلك بسبب عدم التجانس بين البشرية والملائكية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الحكمة في نزول الوحي قناة الناس اعرف نبيك نزول الوحي على الرسول الوحي

الأكثر قراءة

جوارديولا فى مصر.. "أم الدنيا" تبهر الإسبانى وترحيب على "الطريقة المصرية"

تأجيل دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأى منصب لـ 8 يوليو

التسجيل بالإيميل| رابط صحيفة أحوال معلم 2023

شهود عيان عن قاتل شقيقته فى دار السلام: تعدى عليها بحزام بمساعدة والدته

العودة 4 يوليو.. مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023

بوتين يحظى بدعم حلفائه.. وترقب غربى لنتائج تمرد "فاجنر" فى روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية