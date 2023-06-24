قناة الناس| ما الحكمة من نزول الوحى على الرسول؟.. يسرى جبر يجيب (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الحكمة من بطء نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة كي يستريح الرسول مما عانى منه في أول لقاء.

وأضاف "جبر"، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الحكمة الثانية من بطء نزول الوحي على الرسول في بداية الرسالة أن يشتاق النبي للوحي مرة أخرى، لافتًا إلى أن سيدنا محمد قد حصلت له روعة وخوف شديد عند نزول الوحي للمرة الأولى وذلك بسبب عدم التجانس بين البشرية والملائكية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.