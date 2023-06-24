"وللضيف الضيافة".. مبادرة سعودية لخدمة الحجاج

أطلقت الإدارة العامة للحج والعمرة مبادرة بعنوان "وللضيف الضيافة"، تهدف إلى توزيع وجبات لضيوف الرحمن داخل أروقة المسجد الحرام والمصليات ومداخل المسجد الحرام.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة فيصل بن عبدالله الجودي أن الرئاسة حريصة على خدمة حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مبيناً أن هذه الخدمات والجهود المبذولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.