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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء العراق يبحث مع "العبادى" دعم الحكومة

السوداني
السوداني

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ضرورة تكاتف جميع القوى السياسية في دعم الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي". 

وأشار إلى أن "اللقاء شهد التباحث في آخر مستجدات الأوضاع والقضايا العامة على المستوى الوطني، وضرورة تكاتف جميع القوى السياسية في دعم الحكومة، بالإضافة إلى بحث أداء الأجهزة الحكومية على مسار تنفيذ البرنامج الحكومي بعد إقرار الموازنة الاتحادية العامة".

وأضاف أنه جرى البحث في أهمية إسناد تقديم الخدمات للمواطنين، والخطط الحكومية للإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة، بما يسهم في الاستقرار والتنمية الوطنية.

رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء محمد شياع السوداني السوداني ائتلاف النصر حيدر العبادي

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